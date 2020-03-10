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Туризм
2020-03-10T19:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568389992.html
Прилетающих во Вьетнам туристов обяжут заполнить декларацию о здоровье
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РИА Новости

Прилетающих во Вьетнам туристов обяжут заполнить декларацию о здоровье

19:14 10.03.2020
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© REUTERS / Kham Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вьетнам ввел обязательное декларирование состояния здоровья для всех въезжающих в страну гостей, сообщает АТОР.
По требованию властей, путешественники должны в аэропорту или заранее онлайн заполнить декларацию о состоянии здоровья. В частности, им предлагается ответить на вопросы о том, есть ли у них сейчас или были в течение последних 14 дней какие-то из восьми симптомов — высокая температура, кашель, диарея, боль в горле и прочие.
Путешественникам, у которых проявляются симптомы COVID-19, предстоит пройти тестирование, при этом они помещаются на 14-дневный карантин в специальные медицинские учреждения.
Карантин нужно пройти и авиапассажирам, прилетающим из Южной Кореи, Италии и Ирана. А тем, кто в последние две недели побывал в Китае, въезд и вовсе закрыт.
По данным вьетнамской статистики, в стране за два месяца 2020 года побывали почти 173 тысячи россиян, что на 18 процентов больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. По числу прибывающих гостей Россию опережали только Китай и Южная Корея.
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