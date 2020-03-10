Прилетающих во Вьетнам туристов обяжут заполнить декларацию о здоровье

Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вьетнам ввел обязательное декларирование состояния здоровья для всех въезжающих в страну гостей, Вьетнам ввел обязательное декларирование состояния здоровья для всех въезжающих в страну гостей, сообщает АТОР.

По требованию властей, путешественники должны в аэропорту или заранее онлайн заполнить декларацию о состоянии здоровья. В частности, им предлагается ответить на вопросы о том, есть ли у них сейчас или были в течение последних 14 дней какие-то из восьми симптомов — высокая температура, кашель, диарея, боль в горле и прочие.

Путешественникам, у которых проявляются симптомы COVID-19, предстоит пройти тестирование, при этом они помещаются на 14-дневный карантин в специальные медицинские учреждения.

Карантин нужно пройти и авиапассажирам, прилетающим из Южной Кореи, Италии и Ирана. А тем, кто в последние две недели побывал в Китае, въезд и вовсе закрыт.