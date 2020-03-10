Депутат Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию РФ, касающуюся досрочных выборов в Госдуму.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции поправку о досрочных выборах в ГД, однако во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, поскольку "по этому вопросу в парламенте нет консенсуса".
"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента, который так быстро отреагировал на мою поправку, давайте тогда не будем ее рассматривать", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы.