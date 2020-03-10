Депутат Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента, который так быстро отреагировал на мою поправку, давайте тогда не будем ее рассматривать", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы.