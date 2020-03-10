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Депутат Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах
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РИА Новости

Депутат Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах

16:13 10.03.2020 (обновлено: 18:44 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ
Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию РФ, касающуюся досрочных выборов в Госдуму.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции поправку о досрочных выборах в ГД, однако во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, поскольку "по этому вопросу в парламенте нет консенсуса".
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"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента, который так быстро отреагировал на мою поправку, давайте тогда не будем ее рассматривать", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы.
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Конституция РФАлександр КарелинГосдума РФПолитика
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