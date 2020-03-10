Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T16:14+0300
https://ria.ru/20200310/1568389921.html
Эксперт оценил угрозу распространения коронавируса в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314091_0:78:1602:979_1036x0_80_0_0_21c851d5013ab777201357f2d34d7a1e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил угрозу распространения коронавируса в России

16:13 10.03.2020 (обновлено: 16:14 10.03.2020)
10197
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
ТАШКЕНТ, 10 мар - РИА Новости. Один из главных способов борьбы с распространением коронавируса в РФ заключается в жестком ограничении контактов с заразившимися этой инфекцией за границей, разговоры о возможной пандемии в стране безосновательны, заявил РИА Новости во вторник эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.
Фаворов прибыл в Ташкент для работы международным консультантом в штабе при министерстве здравоохранения Узбекистана по предотвращению завоза и распространения коронавируса нового типа COVID-19 в стране.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
"Конечно же, нужно заниматься завозными случаями и жестким ограничением контактов с завозными случаями. Что, собственно, (в РФ – ред.) и делается", - сказал Фаворов журналистам, отвечая на вопрос об эффективных методах борьбы с коронавирусом в России.
Эксперт считает, что разговоры о возможной пандемии COVID-19 являются безосновательными. "Пандемия для России - это, по крайней мере, 20 миллионов заболевших. Говорить о такой цифре не только было бы неправильно, было бы неправильно направлять систему на то, чего не будет", - добавил Фаворов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
1040224
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
Рекомендуем
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
СМИ назвали вероятный "рассадник" коронавируса в США
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
В лаборатории
Россия поставила системы для выявления коронавируса в десять стран
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Женщина в медицинской маске
В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 1622 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния