Эксперт оценил угрозу распространения коронавируса в России

ТАШКЕНТ, 10 мар - РИА Новости. Один из главных способов борьбы с распространением Один из главных способов борьбы с распространением коронавируса РФ заключается в жестком ограничении контактов с заразившимися этой инфекцией за границей, разговоры о возможной пандемии в стране безосновательны, заявил РИА Новости во вторник эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.

Фаворов прибыл в Ташкент для работы международным консультантом в штабе при министерстве здравоохранения Узбекистана по предотвращению завоза и распространения коронавируса нового типа COVID-19 в стране.

"Конечно же, нужно заниматься завозными случаями и жестким ограничением контактов с завозными случаями. Что, собственно, (в РФ – ред.) и делается", - сказал Фаворов журналистам, отвечая на вопрос об эффективных методах борьбы с коронавирусом в России.

Эксперт считает, что разговоры о возможной пандемии COVID-19 являются безосновательными. "Пандемия для России - это, по крайней мере, 20 миллионов заболевших. Говорить о такой цифре не только было бы неправильно, было бы неправильно направлять систему на то, чего не будет", - добавил Фаворов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.