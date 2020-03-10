Эксперт оценил угрозу распространения коронавируса в России

ТАШКЕНТ, 10 мар - РИА Новости. Один из главных способов борьбы с распространением коронавируса в РФ заключается в жестком ограничении контактов с заразившимися этой инфекцией за границей, разговоры о возможной пандемии в стране безосновательны, заявил РИА Новости во вторник эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.
Фаворов прибыл в Ташкент для работы международным консультантом в штабе при министерстве здравоохранения Узбекистана по предотвращению завоза и распространения коронавируса нового типа COVID-19 в стране.
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"Конечно же, нужно заниматься завозными случаями и жестким ограничением контактов с завозными случаями. Что, собственно, (в РФ – ред.) и делается", - сказал Фаворов журналистам, отвечая на вопрос об эффективных методах борьбы с коронавирусом в России.
Эксперт считает, что разговоры о возможной пандемии COVID-19 являются безосновательными. "Пандемия для России - это, по крайней мере, 20 миллионов заболевших. Говорить о такой цифре не только было бы неправильно, было бы неправильно направлять систему на то, чего не будет", - добавил Фаворов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.