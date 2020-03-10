Меркель провела встречу с ливийским маршалом Хафтаром

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла во вторник маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, подчеркнула необходимость мирного урегулирования конфликта в Ливии, в том числе соблюдения перемирия и продвижения политического процесса, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель в полдень приняла генерала Халифу Хафтара и обсудила с ним урегулирование ливийского конфликта. Канцлер подчеркнула, что этот конфликт не имеет военного решения, и поэтому необходимы перемирие и продвижение в политическом процессе в соответствии с итогами Берлинской конференции", - заявил Зайберт.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара