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2020-03-10T16:18+0300
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Меркель провела встречу с ливийским маршалом Хафтаром
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РИА Новости

Меркель провела встречу с ливийским маршалом Хафтаром

16:10 10.03.2020 (обновлено: 16:18 10.03.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла во вторник маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, подчеркнула необходимость мирного урегулирования конфликта в Ливии, в том числе соблюдения перемирия и продвижения политического процесса, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель в полдень приняла генерала Халифу Хафтара и обсудила с ним урегулирование ливийского конфликта. Канцлер подчеркнула, что этот конфликт не имеет военного решения, и поэтому необходимы перемирие и продвижение в политическом процессе в соответствии с итогами Берлинской конференции", - заявил Зайберт.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарАнгела МеркельГерманияЛивияВ мире
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