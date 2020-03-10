Меркель провела встречу с ливийским маршалом Хафтаром

"Канцлер Меркель в полдень приняла генерала Халифу Хафтара и обсудила с ним урегулирование ливийского конфликта. Канцлер подчеркнула, что этот конфликт не имеет военного решения, и поэтому необходимы перемирие и продвижение в политическом процессе в соответствии с итогами Берлинской конференции", - заявил Зайберт.