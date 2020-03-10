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Власти Испании решили закрыть прямое авиасообщение с Италией
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РИА Новости

Власти Испании решили закрыть прямое авиасообщение с Италией

16:08 10.03.2020 (обновлено: 18:38 10.03.2020)
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Испании решили приостановить прямые рейсы из Италии с 11 до 25 марта из-за вспышки коронавируса, следует из официального релиза.
"Вводятся чрезвычайные меры с целью сдержать распространение и риск заражения COVID-19 посредством введения запрета на прямое авиасообщение между Итальянской Республикой и испанскими аэропортами", - сообщается в тексте релиза.
В ходе пресс-конференции глава министерства здравоохранения Испании Сальвадор Илья уточнил, что рейсы не будут более осуществляться из Италии в Испанию. "Мы приняли запрет на прямые рейсы из любого аэропорта, расположенного в Итальянской Республике, в любой аэропорт, расположенный в Испании", - заявил он.
Прямые рейсы приостанавливаются между аэропортами с 00.00 11 марта до 00.00 25 марта.
Данные ограничения не затрагивают правительственные поездки, грузовые и гуманитарные рейсы.
Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.
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