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В Марокко зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Марокко зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

16:07 10.03.2020 (обновлено: 16:18 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате. Архивное фото
НУАКШОТ, 10 мар - РИА Новости. Первый случай смертельного исхода из-за нового коронавируса зафиксирован в Марокко, сообщает министерство здравоохранения королевства.
Ранее минздрав Марокко сообщал о трех случаях заражения коронавирусом в стране.
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9 марта, 10:08
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-летняя женщина из города Касабланка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Эпидемия, согласно официальным данным, охватила 110 стран мира, всего зафиксировано более 113 тысяч случаев заражения и более 4000 тысяч смертей из-за коронавируса.
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Карта распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМароккоВ мире
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