В Марокко зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

НУАКШОТ, 10 мар - РИА Новости. Первый случай смертельного исхода из-за нового коронавируса зафиксирован в Марокко, сообщает министерство здравоохранения королевства.
Ранее минздрав Марокко сообщал о трех случаях заражения коронавирусом в стране.
Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-летняя женщина из города Касабланка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Эпидемия, согласно официальным данным, охватила 110 стран мира, всего зафиксировано более 113 тысяч случаев заражения и более 4000 тысяч смертей из-за коронавируса.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса