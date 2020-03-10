В Иране число погибших из-за алкогольного отравления достигло 36

"К сожалению, к сегодняшнему утру 36 человек скончались в Хузестане в результате употребления контрафактного алкоголя", - заявил представитель университета.

Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ

Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ

Он отметил, что за последние сутки в больницы провинции обратились с алкогольным отравлением 170 человек. Он добавил, что средний возраст скончавшихся 31 год.