В Иране число погибших из-за алкогольного отравления достигло 36

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число скончавшихся в результате отравления контрафактным алкоголем в иранской провинции Хузестан возросло до 36 человек, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на местный Университет медицинских наук Ахваза.
"К сожалению, к сегодняшнему утру 36 человек скончались в Хузестане в результате употребления контрафактного алкоголя", - заявил представитель университета.
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Он отметил, что за последние сутки в больницы провинции обратились с алкогольным отравлением 170 человек. Он добавил, что средний возраст скончавшихся 31 год.
Ранее сообщалось о 20 погибших в Хузестане.
Кроме того, в понедельник прокуратура провинции Альборз неподалеку от Тегерана сообщила о гибели семи человек, отравившихся метиловым спиртом. В заявлении указывалось, что погибшие почерпнули информацию из интернета, думая, что метанол поможет им как лекарство от коронавируса.
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