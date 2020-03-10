Бузова отменила поездку в Париж с Манукяном из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, что отменила романтическую поездку в Париж с блогером Давидом Манукяном из-за коронавируса.
"Еще в декабре решила сделать любимому сюрприз и полететь с ним в Париж на финальное шоу одной из моих самых любимых певиц Мадонны. Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на концерт и даже забронировала ресторан с видом на святящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны. После него Роспотребнадзор просит оставаться на карантине аж 14 дней", — написала Бузова.
Исполнительница подчеркнула, что не может себе позволить сидеть дома столько времени, так как в марте у нее запланировано несколько концертов в городах России.
"Я не могу нарушить пожелания медиков и рисковать нашим с вами здоровьем. Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких и вас", — объяснила певица.
Пользователи соцсети положительно отреагировали на заявление Ольги Бузовой и поддержали ее решение.
"Молодец", — прокомментировала актриса Елена Борщева.
"Хоть у кого-то здравый смысл в голове есть", — написала @svetlana.erzyamkina.
"Правильно, здоровье важнее. Еще успеете посмотреть", — присоединилась к обсуждению @nataliia.934.