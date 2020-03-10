Бузова отменила поездку в Париж с Манукяном из-за коронавируса

"Еще в декабре решила сделать любимому сюрприз и полететь с ним в Париж на финальное шоу одной из моих самых любимых певиц Мадонны. Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на концерт и даже забронировала ресторан с видом на святящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны. После него Роспотребнадзор просит оставаться на карантине аж 14 дней", — написала Бузова.