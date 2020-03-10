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Религия и мировоззрение
2020-03-10T16:03+0300
https://ria.ru/20200310/1568389161.html
Пасхальные службы в Израиле состоятся, уверены в Фонде апостола Андрея
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РИА Новости

Пасхальные службы в Израиле состоятся, уверены в Фонде апостола Андрея

16:03 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
Патриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пасхальные и предваряющие их торжественные богослужения в Иерусалиме будут совершаться вне зависимости от распространения коронавируса и количества прибывших паломников, уверены представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса. ФАП традиционно выступает организатором принесения Благодатного огня из Иерусалима в Россию и находится в контакте с израильскими властями.
"Богослужения Страстной Седмицы и Пасхальные службы на Святой Земле будут проводиться, как и в предыдущие столетия, вне зависимости от количества прибывших паломников. В Великую Субботу внимание миллионов верующих было и будет обращено к Храму Воскресения Христова в Иерусалиме", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву
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Главный христианский праздник - Пасха, или Воскресение Христово - в этом году отмечается в воскресенье, 19 апреля. Торжественная церемония, связанная со схождением Благодатного огня, традиционно проходит в Иерусалиме накануне Пасхи, в субботу.
Как отметили в ФАП, фонд "с уважением относится ко всем решениям, принимаемым руководством Государства Израиль в связи с чрезвычайной ситуацией международного значения - распространением в мире опасной инфекции". "Безусловно, забота о здоровье людей – это приоритет государственной политики и России, и Израиля, и других государств", - отмечается в пресс-релизе.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеИерусалимИзраиль
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