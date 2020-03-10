Пасхальные службы в Израиле состоятся, уверены в Фонде апостола Андрея

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пасхальные и предваряющие их торжественные богослужения в Иерусалиме будут совершаться вне зависимости от распространения коронавируса и количества прибывших паломников, уверены представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса. ФАП традиционно выступает организатором принесения Благодатного огня из Иерусалима в Россию и находится в контакте с израильскими властями.

"Богослужения Страстной Седмицы и Пасхальные службы на Святой Земле будут проводиться, как и в предыдущие столетия, вне зависимости от количества прибывших паломников. В Великую Субботу внимание миллионов верующих было и будет обращено к Храму Воскресения Христова в Иерусалиме", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Главный христианский праздник - Пасха, или Воскресение Христово - в этом году отмечается в воскресенье, 19 апреля. Торжественная церемония, связанная со схождением Благодатного огня, традиционно проходит в Иерусалиме накануне Пасхи, в субботу.