Путин заявил о необходимости направить поправки в Конституционный суд

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. При принятии поправок Конституцию их нужно направить в Конституционный суд РФ, завил президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате российского парламента.
Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ.
Президент отметил, что предложение про снятие ограничений для любого человека в будущем участвовать в выборах в принципе возможно.
"Естественно в ходе открытых и конкурентных выборов и естественно, только в случае, если граждане поддержат данное предложение и данную поправку и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона ", - сказал Путин.
"Поэтому повторю, в случае принятия Федеральным Собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором я сейчас говорю, его обязательно нужно отправить для оценки официального заключения в Конституционный суд Российской Федерации", - заключил президент.
Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Во вторник Госдума рассматривает во II чтении проект о поправках к конституции.