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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T16:15+0300
https://ria.ru/20200310/1568389114.html
Путин заявил о необходимости направить поправки в Конституционный суд
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568387582_0:325:3004:2015_1036x0_80_0_0_c14dc4284a6405e2d1c900c18cb6cba9.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости направить поправки в Конституционный суд

16:02 10.03.2020 (обновлено: 16:15 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
 Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. При принятии поправок Конституцию их нужно направить в Конституционный суд РФ, завил президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате российского парламента.
Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 15:57
Два пункта. Путин назвал основные вызовы для России
Президент отметил, что предложение про снятие ограничений для любого человека в будущем участвовать в выборах в принципе возможно.
"Естественно в ходе открытых и конкурентных выборов и естественно, только в случае, если граждане поддержат данное предложение и данную поправку и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона ", - сказал Путин.
"Поэтому повторю, в случае принятия Федеральным Собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором я сейчас говорю, его обязательно нужно отправить для оценки официального заключения в Конституционный суд Российской Федерации", - заключил президент.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 15:52
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Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Во вторник Госдума рассматривает во II чтении проект о поправках к конституции.
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Обсудить 19
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВалентина ТерешковаЕдиная РоссияКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Будущее теплой банановой республики у нас впереди
10 марта, 16:27
Василий Кнутт
56317112
А вы прям завидуете? тоже хотите воровать так же? или просто хотите что бы вам Государство начало обеспечивать богатую жизнь?
10 марта, 17:25
007 Пупкин
53103041
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