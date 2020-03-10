Госдума поддержала поправку Терешковой о президентских сроках

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно действующей части 3 статьи 81 Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
"Установленное частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", - говорится в тексте поправки.
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