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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:41+0300
https://ria.ru/20200310/1568389090.html
Госдума поддержала поправку Терешковой о президентских сроках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380703_0:165:1598:1064_1036x0_80_0_0_059b6f2945d35b03c1f111d7e295dc55.jpg
РИА Новости

Госдума поддержала поправку Терешковой о президентских сроках

16:02 10.03.2020 (обновлено: 18:41 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно действующей части 3 статьи 81 Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
"Установленное частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", - говорится в тексте поправки.
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6 марта, 16:45
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657423641102
Обсудить 78
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Я искренне рад !!! Я буду любить нашего президента ещё 12 лет и вообще всю жизнь !!! А вы утрите нос !!!
10 марта, 16:18
Саша Бло
36930178
Мо-лод-цы! Аплодирую стоя. Вот это драматургия..
10 марта, 16:07
ИРИван Рубероид
50181118
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