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В Испании нижняя палата парламента приостановила работу из-за COVID-19
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РИА Новости

В Испании нижняя палата парламента приостановила работу из-за COVID-19

15:59 10.03.2020 (обновлено: 16:05 10.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании - нижняя палата парламента – приостанавливает работу не менее чем на неделю после того, как тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, сообщает издание Pais.
Ранее партия VOX попросила приостановить работу парламента.
Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИспанияВ мире
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