В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
"Сегодня мы узнали, что результат анализов Хавьера Ортеги на COVID-19 оказался положительным", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что в связи с этим все депутаты партии переведены на удаленную работу. Кроме того, VOX попросила отмены всех парламентских сессий до того, как ситуация с коронавирусом будет взята под контроль.
В своем заявлении VOX извинилась перед гражданами Испании за общее собрание партии, проведенное в воскресенье, которое посетили около девяти тысяч человек. Партия также осудила правительство страны за недостаточно суровые меры по сдерживанию коронавируса.
"Мы собирались отменить мероприятие, однако приняли решение оставить все в силе ввиду того, что правительство не стало запрещать проведение демонстраций, футбольных матчей и религиозных церемоний на всей территории Испании… Мы не можем отрицать, что это было ошибкой, и просим за нее прощения", - сообщается в заявлении.
Крайне правая партия VOX была создана в 2013 год. На последних выборах она заняла третье место и впервые прошла в Конгресс депутатов (нижнюю палату парламента Испании).
Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.