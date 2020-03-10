В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус

"Мы собирались отменить мероприятие, однако приняли решение оставить все в силе ввиду того, что правительство не стало запрещать проведение демонстраций, футбольных матчей и религиозных церемоний на всей территории Испании… Мы не можем отрицать, что это было ошибкой, и просим за нее прощения", - сообщается в заявлении.