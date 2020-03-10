Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T16:02+0300
https://ria.ru/20200310/1568388852.html
В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568389038_0:308:3071:2035_1036x0_80_0_0_c7e4d2c3653337afb1195eff3de23be5.jpg
РИА Новости

В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус

15:58 10.03.2020 (обновлено: 16:02 10.03.2020)
3347
© AP Photo / Bernat ArmangueГенеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега
Генеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега
© AP Photo / Bernat Armangue
Генеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
"Сегодня мы узнали, что результат анализов Хавьера Ортеги на COVID-19 оказался положительным", - говорится в заявлении.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Отмечается также, что в связи с этим все депутаты партии переведены на удаленную работу. Кроме того, VOX попросила отмены всех парламентских сессий до того, как ситуация с коронавирусом будет взята под контроль.
В своем заявлении VOX извинилась перед гражданами Испании за общее собрание партии, проведенное в воскресенье, которое посетили около девяти тысяч человек. Партия также осудила правительство страны за недостаточно суровые меры по сдерживанию коронавируса.
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Вчера, 14:53
Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом
"Мы собирались отменить мероприятие, однако приняли решение оставить все в силе ввиду того, что правительство не стало запрещать проведение демонстраций, футбольных матчей и религиозных церемоний на всей территории Испании… Мы не можем отрицать, что это было ошибкой, и просим за нее прощения", - сообщается в заявлении.
Крайне правая партия VOX была создана в 2013 год. На последних выборах она заняла третье место и впервые прошла в Конгресс депутатов (нижнюю палату парламента Испании).
Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
9 марта, 13:16
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
030200
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИспанияВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске
В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 1622 человек
Вид на Сан-Сальвадор
Сальвадор ограничивает въезд в страну из Испании из-за коронавируса
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Власти Испании решили закрыть прямое авиасообщение с Италией
Женщина в маске в центре Милана
В Испании число случаев заражения коронавирусом приближается к 1000
Женщина в маске в центре Милана
В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник
Прохожие в защитных медицинских масках
В Испании запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Президент США Дональд Трамп
Трамп отклонил приглашение посетить парад Победы в Москве
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Испании нижняя палата парламента приостановила работу из-за COVID-19
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Эксперт оценил угрозу распространения коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния