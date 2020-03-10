Айшат Кадырову наградили за вклад в культуру Чечни

ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Руководитель модного дома Firdaws, старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" за вклад в развитие культуры и искусства республики, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
В конце февраля в Париже прошел показ новой коллекции модного дома Firdaws "История любви" в рамках проекта "Русские сезоны". Он был приурочен к 10-летию бренда.
19 декабря 2017, 01:25КультураДочь Кадырова получила престижную премию в мире моды
"Награда вручена за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства Чеченской республики", - говорится в сообщении.
Рамзан Кадыров в приветственном послании отметил роль модного дома в популяризации чеченских обычаев и традиций.
"Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой, как уникальным кладом для мирового модельного мира", - говорится в послании главы Чечни, цитируемом пресс-службой.
Кроме того в женский праздник Кадыров вручил высшую награду Чечни – орден Кадырова - тете, родной сестре первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова Агазерт Дааевой.
"Родная сестра первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова — Агазерт Дааева вырастила достойных, мужественных, храбрых сыновей. Один из них — Муса Дааев погиб на пути Ахмат-Хаджи Кадырова. Абу-Супьян, Абу-Саид, Иса и Ибрагим отдают все силы и знания самоотверженному труду в команде Ахмата-Хаджи Кадырова", - рассказал глава Чечни, которого цитирует его пресс-служба.
Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. Firdaws начал работу в 2009 году в Грозном. Церемонию торжественного открытия посетили именитые деятели моды, в числе которых итальянский кутюрье Роберто Кавалли и российский дизайнер Вячеслав Зайцев. В 2011 году Firdaws он завоевал в Москве гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года".