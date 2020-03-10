Айшат Кадырову наградили за вклад в культуру Чечни

"Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой, как уникальным кладом для мирового модельного мира", - говорится в послании главы Чечни, цитируемом пресс-службой.