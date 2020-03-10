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Религия и мировоззрение
2020-03-10T15:57+0300
https://ria.ru/20200310/1568388561.html
Фонд: возможны разные сценарии принесения Благодатного огня в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/149242/67/1492426710_0:0:2830:1592_1036x0_80_0_0_453de2c6393d952b0d530bed7a4fde13.jpg
РИА Новости

Фонд: возможны разные сценарии принесения Благодатного огня в Россию

15:57 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБлагодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) прорабатывает различные возможные сценарии принесения Благодатного огня в Москву в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба ФАП.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса. ФАП традиционно выступает организатором принесения Благодатного огня из Иерусалима в Россию.
"Фонд Андрея Первозванного в рабочем режиме совместно с ответственными органами Государства Израиль, МИД России, священноначалием Русской православной церкви, Иерусалимского патриархата, Армянским патриархом Иерусалима прорабатывает различные возможные сценарии реализации программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму" и принесения Благодатного огня в Москву", - говорится в сообщении.
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