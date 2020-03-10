Фонд: возможны разные сценарии принесения Благодатного огня в Россию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) прорабатывает различные возможные сценарии принесения Благодатного огня в Москву в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба ФАП.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса. ФАП традиционно выступает организатором принесения Благодатного огня из Иерусалима в Россию.

"Фонд Андрея Первозванного в рабочем режиме совместно с ответственными органами Государства Израиль, МИД России, священноначалием Русской православной церкви, Иерусалимского патриархата, Армянским патриархом Иерусалима прорабатывает различные возможные сценарии реализации программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму" и принесения Благодатного огня в Москву", - говорится в сообщении.