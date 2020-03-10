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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T15:57+0300
https://ria.ru/20200310/1568388468.html
Трамп обсудил энергорынки с наследным принцем Саудовской Аравии
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РИА Новости

Трамп обсудил энергорынки с наследным принцем Саудовской Аравии

15:56 10.03.2020 (обновлено: 15:57 10.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию на энергетических рынках с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил Белый дом.
"Президент и наследный принц обсудили глобальные рынки энергетики и другие важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в письменном заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.
Представитель Белого дома уточнил, что разговор прошел в понедельник.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеМухаммед бен СальманДональд ТрампОПЕКСаудовская АравияСШАВ мире
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