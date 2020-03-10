Болгария потребует от ЕС финансовой помощи для борьбы с мигрантами

"Мы хотим получить 130 миллионов евро, чтобы предоставить полиции дополнительное снаряжение в случае возникновения острого миграционного кризиса. Мы рассматриваем разные варианты, это может быть прямая помощь от Германии, чтобы не ждать два года в случае размещения госзаказа", - приводит слова премьера Болгарское национальное радио.