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Болгария потребует от ЕС финансовой помощи для борьбы с мигрантами
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РИА Новости

Болгария потребует от ЕС финансовой помощи для борьбы с мигрантами

15:53 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Болгария потребует от Евросоюза 130 миллионов евро в качестве финансовой помощи для борьбы с возможным наплывом мигрантов из Турции, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. Главным образом миграционный кризис угрожает соседям Турции – Греции и Болгарии.
"Мы хотим получить 130 миллионов евро, чтобы предоставить полиции дополнительное снаряжение в случае возникновения острого миграционного кризиса. Мы рассматриваем разные варианты, это может быть прямая помощь от Германии, чтобы не ждать два года в случае размещения госзаказа", - приводит слова премьера Болгарское национальное радио.
Борисов намерен передать свою просьбу о финансовой помощи в ходе экстренного совещания лидеров ЕС, которое состоится вечером во вторник в формате видеоконференции.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии.
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЕвросоюзБойко БорисовГрецияТурцияБолгарияВ мире
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