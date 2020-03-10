Путин рассказал о новых рисках для российской экономики

"Мир действительно меняется, это касается не только бурного, взрывного по сути дела, характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи", - заявил Путин.