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Путин рассказал о новых рисках для российской экономики
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РИА Новости

Путин рассказал о новых рисках для российской экономики

15:52 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Коронавирус и нестабильность в мировой экономике создают дополнительные риски и вызовы для России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник в Госдуме.
"Мир действительно меняется, это касается не только бурного, взрывного по сути дела, характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи", - заявил Путин.
"Надо работать, работать вместе, консолидировано. Однако всё это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и вызовы", - подчеркнул глава государства.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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