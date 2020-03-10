Фигуранты дела по MH17 не смогут участвовать в суде по видеосвязи

АМСТЕРДАМ, 10 мар — РИА Новости. У обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины не будет возможности дать показания в суде по видеосвязи, поскольку это запрещено для дел, в которых есть жертвы, сообщил прокурор Тейс Бергер.
"Допрос посредством видеоконференции исключен законом в случае, когда речь идёт о деле со смертельным исходом", - сказал прокурор в суде.
Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, всех их судят заочно. Пулатова защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальные трое не представлены в зале судебных заседаний.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.