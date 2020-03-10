Фигуранты дела по MH17 не смогут участвовать в суде по видеосвязи

"Допрос посредством видеоконференции исключен законом в случае, когда речь идёт о деле со смертельным исходом", - сказал прокурор в суде.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, всех их судят заочно. Пулатова защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальные трое не представлены в зале судебных заседаний.