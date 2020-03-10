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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-10T16:42+0300
https://ria.ru/20200310/1568387553.html
США могут предоставить Турции дополнительную помощь в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

США могут предоставить Турции дополнительную помощь в Сирии

15:44 10.03.2020 (обновлено: 16:42 10.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США не исключают никаких вариантов помощи Турции по линии НАТО в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри
"Турция в соответствии со статьей 4 устава НАТО обратилась к странам НАТО за поддержкой, и мы (США) работаем с другими странами НАТО, чтобы понять, какие возможности есть. У Испании есть батареи Patriot, одна батарея сейчас в Турции. С 2012 года различные силы НАТО размещались в Турции в ответ на сирийский кризис", - сказал Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.
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"Мы изучаем, что может сделать НАТО. Все варианты на столе, посмотрим, что будет дальше, что наши союзники захотят предложить и что США смогут сделать, чтобы поддержать их", - добавил спецпредставитель.
"Что касается того, что альянс (НАТО) может предоставить Турции, чтобы обеспечить, скажем, безопасную зону в широком смысле для постоянного прекращения огня и безопасный район для людей в Идлибе, чтобы они могли там остаться, чего все хотят: необходимо провести, во-первых, анализ военной угрозы, которую представляют сирийское правительство, Россия и, как мы обсудили, Иран. Во-вторых, надо оценить турецкий потенциал, в-третьих — что могут сделать страны НАТО индивидуально и как альянс, чтобы... принять военные решения о развертывании, чтобы защитить Турцию", - сказал Джеффри. Он не уточнил, будет ли оцениваться развертывание военных или вооружений, и если да, то где.
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В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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