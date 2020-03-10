Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568387303.html
Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568389520_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_cbb30ec2e7de84f0e710338c091e548d.jpg
РИА Новости

Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков

15:40 10.03.2020 (обновлено: 18:40 10.03.2020)
34149
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выступая в Госдуме, Владимир Путин назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков.
Ранее во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.
"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Путин
Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти.
"О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", — добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 15:30Голосование по поправкам в Конституцию
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
Говоря о возможном продлении полномочий действующего президента, Путин подчеркнул, что безальтернативных выборов быть не должно.

"Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Путин
Глава государства отметил, что предложение про снятие ограничений для любого человека в будущем участвовать в выборах в принципе возможно.
"В ходе открытых и конкурентных выборов и естественно, только в случае, если граждане поддержат данное предложение и данную поправку и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона ", — заключил Путин.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вчера, 12:10Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде прокомментировали идею о праве Госсовета выбирать президента
39186121214122
Обсудить 55
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Цирк за наши деньги никогда не кончится.
10 марта, 15:42
Григорий Ефимов
76600133
Путин выступил против,но у думы есть конституционное право его не послушаться
10 марта, 15:44
Анатолий Гамов
42260208
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
Конституция Российской Федерации
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Олег Хорохордин
Глава Алтая опроверг данные о снятии запрета на вырубку кедров
LIVE: Заседание Государственной думы
Госдума рассматривает поправки в Конституцию. Онлайн-репортаж
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
В ЕР предложили дать Путину возможность избираться на пост президента
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума поддержала поправку Терешковой о президентских сроках
Президент США Дональд Трамп
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
Лента новостейМолния