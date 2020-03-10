Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков

"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны".

"Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно".

"В ходе открытых и конкурентных выборов и естественно, только в случае, если граждане поддержат данное предложение и данную поправку и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона ", — заключил Путин.