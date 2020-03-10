Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выступая в Госдуме, Владимир Путин назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков.
Ранее во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.
"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны".
Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти.
"О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", — добавил глава государства.
Говоря о возможном продлении полномочий действующего президента, Путин подчеркнул, что безальтернативных выборов быть не должно.
"Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно".
Глава государства отметил, что предложение про снятие ограничений для любого человека в будущем участвовать в выборах в принципе возможно.
"В ходе открытых и конкурентных выборов и естественно, только в случае, если граждане поддержат данное предложение и данную поправку и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона ", — заключил Путин.