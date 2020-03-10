Путин: поправки должны создать поступательное развитие страны

"В целом - создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу. Согласен с выступавшими: мир действительно меняется. И это касается не только бурного, взрывного по сути дела характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни", - сказал Путин, выступая в Госдуме.