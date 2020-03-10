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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:45+0300
https://ria.ru/20200310/1568387109.html
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380703_0:165:1598:1064_1036x0_80_0_0_059b6f2945d35b03c1f111d7e295dc55.jpg
РИА Новости

Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму

15:37 10.03.2020 (обновлено: 18:45 10.03.2020)
81746
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.
Ранее Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
"Установленное частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лиц, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", - говорится в тексте.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЕдиная РоссияКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Только не рассказывайте мне, что она сама это придумала.
10 марта, 15:41
АКАНДРЕЙ КОННИН
3992721440
Терешкова выжила из ума(((печально(((
10 марта, 16:01
AUAlexandr Uglov
3561407550
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