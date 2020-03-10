"Пятерка" Совбеза ООН подтвердила приверженность ДНЯО

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пять стран, постоянные члены Совета безопасности ООН - Россия, Китай, США, Франция и Великобритания - подтверждают приверженность положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ведению переговоров в области ядерного разоружения, говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, опубликованном на сайте российского дипведомства в связи с 50-й годовщиной вступления в силу Договора.
"5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Сегодня, спустя 50 лет, мы отмечаем неоценимый вклад этого исторического договора в обеспечение безопасности и процветания всех стран и народов мира. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность всем положениям ДНЯО", - сообщается в документе.
Как отмечается в тексте документа, ДНЯО "заложил необходимую основу для международных усилий по предотвращению угрозы глобального распространения ядерного оружия, которая появилась в те годы и сохраняется в настоящее время".
Министры также подтвердили решительную поддержку расширению доступа к благам атомной энергии и её использования в мирных целях.
МАГАТЭ играет особо важную роль в реализации ДНЯО, подчеркивается в заявлении, и страны обязуются и дальше оказывать полную поддержку организации и призывают другие государства следовать этому примеру.
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"В соответствии с ДНЯО мы остаёмся приверженными ведению в духе доброй воли переговоров по эффективным мерам в области ядерного разоружения, а также по договору о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Мы поддерживаем конечную цель создания мира без ядерного оружия с равной безопасностью для всех. Оказывая содействие снижению напряжённости в международных отношениях и созданию условий для стабильности, безопасности и взаимного доверия между странами, ДНЯО вносит важный вклад в ядерное разоружение. Договор продолжает способствовать созданию условий, необходимых для дальнейшего прогресса в этой сфере", - подчеркивается в заявлении.
Как отметили участники, успех договора не был предопределён, и его успех в будущем также не гарантирован.
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"Он зависит от наших согласованных и последовательных усилий по выполнению Договора, содействию его универсализации, обеспечению действенности гарантий, а также реагированию на существующие и новые вызовы нераспространению, где бы они не возникали. Даже в разгар "холодной войны" наши предшественники внесли этот хорошо выверенный вклад в обеспечение нашей общей безопасности и процветания. Сегодня мы обязуемся сохранить и укрепить это наследие для будущих поколений", - резюмирует соглашение.
ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.
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