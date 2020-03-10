"Пятерка" Совбеза ООН подтвердила приверженность ДНЯО

"В соответствии с ДНЯО мы остаёмся приверженными ведению в духе доброй воли переговоров по эффективным мерам в области ядерного разоружения, а также по договору о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Мы поддерживаем конечную цель создания мира без ядерного оружия с равной безопасностью для всех. Оказывая содействие снижению напряжённости в международных отношениях и созданию условий для стабильности, безопасности и взаимного доверия между странами, ДНЯО вносит важный вклад в ядерное разоружение. Договор продолжает способствовать созданию условий, необходимых для дальнейшего прогресса в этой сфере", - подчеркивается в заявлении.