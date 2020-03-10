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Путин прокомментировал продление срока президентских полномочий
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РИА Новости

Путин прокомментировал продление срока президентских полномочий

15:34 10.03.2020 (обновлено: 18:45 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении продлить срок полномочий действующего президента, заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
"Были предложения, прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно", - сказал Путин, выступая перед депутатами Госдумы во вторник.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 15:30Голосование по поправкам в Конституцию
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
"Не нужно этого делать, у граждан России на любых выборах, на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными", - добавил он.
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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