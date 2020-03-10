Путин назвал парламентскую форму правления неподходящей для России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Парламентская форма правления в России не может быть использована, заявил в ходе выступления в Госдуме президент РФ Владимир Путин.
"Парламентская форма правления, которая широко применяется в мире, однако, на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована. Посмотрите в странах традиционной парламентской демократии, в Европе, что происходит. Я без преувеличения это говорю. Годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно", - сказал Путин.