В России необходима сильная президентская вертикаль, заявил Путин

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима, заявил в ходе выступления в Госдуме президент РФ Владимир Путин.
"Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России абсолютно необходима", - сказал Путин.
"Сегодняшняя ситуация в экономике, я уже только что об этом сказал, и не только в экономике, в сфере безопасности лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности", - добавил он.