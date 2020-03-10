Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму

"Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Вячеслав Володин. — Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу", — сказал президент, выступая в нижней палате российского парламента.