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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:41+0300
https://ria.ru/20200310/1568386488.html
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568388884_0:129:2847:1730_1036x0_80_0_0_508d2ebe2632956f12708e54f1da6e7a.jpg
РИА Новости

Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму

15:30 10.03.2020 (обновлено: 18:41 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин не видит необходимости досрочных выборов в Госдуму.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы. Его поддержал депутат от "Единой России" Александр Карелин. При этом в КПРФ заявили, что сначала нужно разобраться в ситуации с падением курса рубля и ценами на нефть, а также с распространением нового типа коронавируса.
"Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Вячеслав Володин. — Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу", — сказал президент, выступая в нижней палате российского парламента.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня состоятся слушания во втором чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
2142510151698
Обсудить 14
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Хочешь сделать хорошо - сделай сначала плохо а потом сделай как было. Классика.
10 марта, 15:32
Stan Popovsky
2650108
Ну прямо! А кто поручение Карелину давал?
10 марта, 15:33
Товарищ Сухов
2310008
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