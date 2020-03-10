Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин не видит необходимости досрочных выборов в Госдуму.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы. Его поддержал депутат от "Единой России" Александр Карелин. При этом в КПРФ заявили, что сначала нужно разобраться в ситуации с падением курса рубля и ценами на нефть, а также с распространением нового типа коронавируса.
"Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Вячеслав Володин. — Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу", — сказал президент, выступая в нижней палате российского парламента.
Поправки в Конституцию
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня состоятся слушания во втором чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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