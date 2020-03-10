Путин: президентская власть не должна быть связана с одним человеком

"Именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего... эволюционного развития, именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций, Россия свой план по революциям выполнила", - сказал Путин в ходе выступления в Госдуме.