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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:45+0300
https://ria.ru/20200310/1568386424.html
Путин: президентская власть не должна быть связана с одним человеком
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РИА Новости

Путин: президентская власть не должна быть связана с одним человеком

15:29 10.03.2020 (обновлено: 18:45 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что президентская власть не должна быть связана с одним человеком, и выразил уверенность, что придет время, когда высшая президентская власть в РФ не будет персонифицирована.
"Именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего... эволюционного развития, именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций, Россия свой план по революциям выполнила", - сказал Путин в ходе выступления в Госдуме.
"Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России, что называется, не будет так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным", - сказал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал Путина об инициативах депутатов по поправкам в конституцию.
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Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента заявил, что поправка будет рассмотрена в этот же день.
Позже депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
На пленарном заседании был объявлен полуторачасовой перерыв для консультаций по предложенной Терешковой поправке. Володин отметил, что эта идея требует консультаций с Путиным и лидерами думских фракций.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр КарелинКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияРоссияВладимир ПутинПолитика
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