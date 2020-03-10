Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T15:28+0300
https://ria.ru/20200310/1568386380.html
Спасатели завершили активный поиск детей, пропавших в море в Сочи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212397_0:5:1000:568_1036x0_80_0_0_0428bd933f789f81dbf560e911100616.jpg
РИА Новости

Спасатели завершили активный поиск детей, пропавших в море в Сочи

15:28 10.03.2020
21911
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца. Архивное фото
СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Спасатели завершили активный поиск двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером 25 февраля два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море.
"По состоянию на 10 марта активная фаза поисковых работ завершена… Поиски продолжаются на акватории сочинским отделением ГИМС МЧС России – два человека и катер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала поисковых работ 25 февраля спасатели, волонтеры, полицейские, казаки и местные жители обошли пешком 1,364 километра береговой линии, вертолет МЧС России обследовал около 2,545 тысячи квадратных километров акватории моря, а катера - 1,554 тысячи квадратных километров. Водолазы за 13 спусков обследовали 11,400 тысячи квадратных метров дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
26 февраля, 00:53
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
0156119
Обсудить 1
Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Американская атомная подлодка пробила лед в Арктике
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил об уничтожении в Идлибе восьми комплексов "Панцирь"
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Президент США Дональд Трамп
Трамп отклонил приглашение посетить парад Победы в Москве
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Валентина Терешкова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Автомобили скорой помощи
Пропавшего 23 февраля в Иваново подростка нашли мертвым
Табло курса обмена доллара в Москве
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
Лента новостейМолния