Спасатели завершили активный поиск детей, пропавших в море в Сочи

СОЧИ, 10 мар – РИА Новости. Спасатели завершили активный поиск двух подростков, пропавших в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером 25 февраля два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море.
"По состоянию на 10 марта активная фаза поисковых работ завершена… Поиски продолжаются на акватории сочинским отделением ГИМС МЧС России – два человека и катер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала поисковых работ 25 февраля спасатели, волонтеры, полицейские, казаки и местные жители обошли пешком 1,364 километра береговой линии, вертолет МЧС России обследовал около 2,545 тысячи квадратных километров акватории моря, а катера - 1,554 тысячи квадратных километров. Водолазы за 13 спусков обследовали 11,400 тысячи квадратных метров дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
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