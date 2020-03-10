Спасатели завершили активный поиск детей, пропавших в море в Сочи

"По состоянию на 10 марта активная фаза поисковых работ завершена… Поиски продолжаются на акватории сочинским отделением ГИМС МЧС России – два человека и катер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала поисковых работ 25 февраля спасатели, волонтеры, полицейские, казаки и местные жители обошли пешком 1,364 километра береговой линии, вертолет МЧС России обследовал около 2,545 тысячи квадратных километров акватории моря, а катера - 1,554 тысячи квадратных километров. Водолазы за 13 спусков обследовали 11,400 тысячи квадратных метров дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.