Россия выполнила свой план по революциям, заявил Путин

"Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России. А именно институт президентской власти, ведь именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, то является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила", - добавил президент.