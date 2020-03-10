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Россия выполнила свой план по революциям, заявил Путин
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РИА Новости

Россия выполнила свой план по революциям, заявил Путин

15:53 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пока многое сделано на "живую нитку", много уязвимого, он также уточнил, что именно с этим связано то, что в ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ возник вопрос об институте президентской власти, являющейся гарантом эволюционного развития РФ, и отметил, что свой план по революциям Россия уже выполнила.
"При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, "на живую нитку". И пока еще очень много уязвимого у нас с вами", - заявил Путин, выступая перед депутатами Госдумы.
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Он также отметил, что уязвимыми местами являются внутриполитическая стабильность, межнациональное и межрелигиозное согласие, экономическое и социальное развитие.
"Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России. А именно институт президентской власти, ведь именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, то является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила", - добавил президент.
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