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Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
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РИА Новости

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

15:25 10.03.2020 (обновлено: 16:37 10.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТаможенный пост на российско-польской границе
Таможенный пост на российско-польской границе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Таможенный пост на российско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией, сообщил журналистам во вторник глава МВД республики Мариуш Каминьский.
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
"Сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах", - сказал Каминьский, пояснив, что контроль будет осуществляться на "всей восточной границе - польско-украинской, польско-белорусской, польско-российской".
Министр добавил, что пересекающих границу проверяют на симптомы вирусного заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1181301
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМариуш КаминьскийКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗПольшаЧехияУханьВ мире
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