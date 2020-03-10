Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией, сообщил журналистам во вторник глава МВД республики Мариуш Каминьский.
"Сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах", - сказал Каминьский, пояснив, что контроль будет осуществляться на "всей восточной границе - польско-украинской, польско-белорусской, польско-российской".
Министр добавил, что пересекающих границу проверяют на симптомы вирусного заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса