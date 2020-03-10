В деле MH17 могут появиться новые свидетели, заявил прокурор

"Новые свидетели могут появиться... Если заявление оказывается уместным и безопасность свидетеля позволяет, это может быть причиной для добавления показаний в файл дела. Затем уже будет оцениваться, требуется ли еще заслушивать данного свидетеля или нет", - сказал прокурор.