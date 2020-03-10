В Энгельсе закрыли все школы на карантин из-за ОРВИ

САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Занятия во всех 60 школах города Занятия во всех 60 школах города Энгельса , а также прилегающего района в Саратовской области отменили со среды на неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщил во вторник комитет по образованию администрации Энгельсского района.

Основная волна карантина в школах Саратовской области прошла с 28 января по 18 февраля, когда наблюдалось значительное превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе на одной из недель - более чем двукратное. Однако на первой неделе марта вновь карантин был объявлен уже в 115 из 914 школ региона.

"С 11 по 17 марта включительно приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что карантин объявлен в соответствии с предписанием местного отдела Роспотребнадзора, направленным на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников района.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в целом по области на неделе со 2 по 8 марта зарегистрированы 16938 случаев ОРВИ, что больше уровня предыдущей недели на 10% и превышает эпидемический порог на 22,6%. В Саратове ОРВИ в этот период заболели 7117 человек, что выше эпидпорога на 4,1%. Неделей ранее в регионе были зафиксированы 15390 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 3,71%.