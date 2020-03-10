Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T15:21+0300
https://ria.ru/20200310/1568385867.html
В Энгельсе закрыли все школы на карантин из-за ОРВИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_0:191:3076:1921_1036x0_80_0_0_3912a042bf50c2ebc8f5ec41caf2d71b.jpg
РИА Новости

В Энгельсе закрыли все школы на карантин из-за ОРВИ

15:21 10.03.2020
1233
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Школьный коридор. Архивное фото
САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Занятия во всех 60 школах города Энгельса, а также прилегающего района в Саратовской области отменили со среды на неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщил во вторник комитет по образованию администрации Энгельсского района.
Основная волна карантина в школах Саратовской области прошла с 28 января по 18 февраля, когда наблюдалось значительное превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе на одной из недель - более чем двукратное. Однако на первой неделе марта вновь карантин был объявлен уже в 115 из 914 школ региона.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
"С 11 по 17 марта включительно приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что карантин объявлен в соответствии с предписанием местного отдела Роспотребнадзора, направленным на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников района.
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Вчера, 13:07
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
По данным областного управления Роспотребнадзора, в целом по области на неделе со 2 по 8 марта зарегистрированы 16938 случаев ОРВИ, что больше уровня предыдущей недели на 10% и превышает эпидемический порог на 22,6%. В Саратове ОРВИ в этот период заболели 7117 человек, что выше эпидпорога на 4,1%. Неделей ранее в регионе были зафиксированы 15390 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 3,71%.
Пресс-секретарь министерства образования области Татьяна Кожевникова уточнила РИА Новости, что во вторник в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия полностью были приостановлены в трех школах Аркадакского, Питерского и Энгельсского районов области.
Коронавирус
9 марта, 10:08
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
142100
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЭнгельсСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Таможенный пост на российско-польской границе
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
Измерение температуры водителя автомобиля
Монголия отменила регулярные авиарейсы в страну
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Эксперт оценил угрозу распространения коронавируса в России
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Власти Москвы опровергли информацию о перепрофилировании больниц
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
Женщина в маске в центре Милана
В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
В Марокко зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о новых рисках для российской экономики
Владимир Путин прибыл в Госдуму
Путин прибыл в Госдуму
Скорая помощь, Индия
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56
Страница социальной сети Вконтакте
Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
Медицинские работники
В ДРК выявили первый случай заражения коронавирусом
Медицинские работники
В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
Лента новостейМолния