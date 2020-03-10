Монголия отменила регулярные авиарейсы в страну

Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса

Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса

Также российская дипмиссия сообщила, что до 7.00 по местному времени (2.00 мск) 16 марта 2020 года приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри Монголии, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолетах внутренних авиалиний.