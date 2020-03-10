Монголия отменила регулярные авиарейсы в страну

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Монголии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 28 марта отменили все регулярные авиарейсы в страну, а также запретили иностранным гражданам въезд на территорию страны на автомобилях, сообщило посольство РФ в Улан-Баторе.
"О новых карантинных мерах в Монголии. До 28 марта 2020 года (включительно) отменены все регулярные авиарейсы в Монголию, прекращено движение поездов и запрещен въезд на территорию страны на автомобилях для иностранных граждан, в т. ч. граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Также российская дипмиссия сообщила, что до 7.00 по местному времени (2.00 мск) 16 марта 2020 года приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри Монголии, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолетах внутренних авиалиний.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Монголии, заболевший - гражданин Франции.
Посольство России в Улан-Баторе ранее сообщило РИА Новости, что граждане Монголии, которые за последние 14 дней посещали КНР, Италию, Южную Корею, Японию после возвращения автоматически попадают на 14-дневный карантин, а иностранным гражданам, посетившим эти страны за последние 14 дней, въезд в Монголию запрещен.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.