Путин прибыл в Госдуму

Депутаты ранее внесли в Думу поправки о досрочных выборах в Госдуму и о снятии ограничений по числу президентских сроков.

На пленарном заседании был объявлен полуторачасовой перерыв для консультаций по предложенной Терешковой поправке. Володин отметил, что эта идея требует консультаций с Путиным и лидерами думских фракций.