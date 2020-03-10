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Путин прибыл в Госдуму
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РИА Новости

Путин прибыл в Госдуму

15:20 10.03.2020 (обновлено: 15:59 10.03.2020)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал Путина об инициативах депутатов по поправкам в конституцию, также он добавил, что глава государства приедет в палату после 15.00 мск.
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Депутаты ранее внесли в Думу поправки о досрочных выборах в Госдуму и о снятии ограничений по числу президентских сроков.
Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента заявил, что поправка будет рассмотрена в этот же день.
Позже депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
На пленарном заседании был объявлен полуторачасовой перерыв для консультаций по предложенной Терешковой поправке. Володин отметил, что эта идея требует консультаций с Путиным и лидерами думских фракций.
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