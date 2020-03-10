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В Саратовской области ребенок попал в больницу после нападения собаки
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РИА Новости

В Саратовской области ребенок попал в больницу после нападения собаки

15:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту нападения собаки на пятилетнего мальчика в Саратовской области, который в результате с травмами был госпитализирован, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 8 марта женщина с пятилетним сыном приехала в гости к родственникам в село Сторожевка Татищевского района. В вечернее время во дворе данного дома на мальчика напала собака, находившаяся на привязи, охранявшая территорию домовладения. С полученными травмами ребенок госпитализирован в одно из лечебных учреждений Саратова", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Сотрудник полиции
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