ПАСЕ из-за коронавируса перенесла все мартовские мероприятия

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ПАСЕ перенесла из-за коронавируса на неопределенный срок все мероприятия и командировки сотрудников, сообщили РИА Новости в организации.

Там уточнили, что "в соответствии с политикой Совета Европы по реагированию на вспышку коронавируса COVID-19 все заседания Парламентской Ассамблеи или ее вспомогательных органов, запланированные до конца марта, отложены". Там же пояснили, что перенесены и "все несущественные поездки членов Ассамблеи".

В организации не пояснили, какие именно поездки считают несущественными.

Вместе с тем, в ПАСЕ уточнили, что перенесут заседания юридического комитета ПАСЕ (Париж, 10 марта), комитета по социальным вопросам (Париж, 12 марта), культуре (Париж, 16 марта), миграции (Париж, 19 марта), равенству (Париж, 20 марта) и мониторингу (Анкара, 30-31 марта).

В Twitter организации поясняется, что "это решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы, Франции Всемирной организации здравоохранения ".

В нем не указывается, на какой срок перенесены все мероприятия.

Говоря о предстоящей 20-24 апреля весенней сессии, в ПАСЕ указали, что "в надлежащее время будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии Ассамблеи".

Ранее из-за вируса уже было отменено заседание Венецианской комиссии Совета Европы.