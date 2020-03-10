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В Ростовской области подростков подозревают в нападении на почтальона
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РИА Новости

В Ростовской области подростков подозревают в нападении на почтальона

15:14 10.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков из Ростовской области, которые, по их данным, с палкой напали на почтальона, разносившего пенсии, однако женщине удалось от них отбиться, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
По версии следствия, 6 марта два подростка 15 и 16 лет напали на почтальона, разносившую пенсии.
Устаю, но не совсем. Женщина-почтальон в 83 года проходит пешком 48 км
8 марта 2019, 12:10
"Устаю, но не совсем". Женщина-почтальон в 83 года проходит пешком 48 кмЕкатерина Джалаева-Отараева из Северной Осетии три раза в неделю преодолевает 48 километров по горной дороге. Она самый пожилой почтальон республики. Несмотря на полувековой стаж работы в почтовом отделении, Екатерина не собирается оставлять профессию, хотя и признается, что иногда чувствует слабость.
"Несовершеннолетние пришли в подъезд одного из домов, расположенных в Семикаракорске, где нанесли почтальону несколько ударов палкой по голове. Почтальон оказала подозреваемым активное сопротивление, в результате чего им не удалось завладеть денежными средствами, и они скрылись", - сказала Гагалаева.
Позже подозреваемых задержали. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой". Установлено, что они состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу.
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