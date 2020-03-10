В Ростовской области подростков подозревают в нападении на почтальона

"Устаю, но не совсем". Женщина-почтальон в 83 года проходит пешком 48 км Екатерина Джалаева-Отараева из Северной Осетии три раза в неделю преодолевает 48 километров по горной дороге. Она самый пожилой почтальон республики. Несмотря на полувековой стаж работы в почтовом отделении, Екатерина не собирается оставлять профессию, хотя и признается, что иногда чувствует слабость.