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Религия и мировоззрение
2020-03-10T16:38+0300
https://ria.ru/20200310/1568385388.html
Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник
https://cdn21.img.ria.ru/images/155311/27/1553112793_0:336:2864:1946_1036x0_80_0_0_dbdfed10f6ff7a72f7692f52bfd1b1ed.jpg
РИА Новости

Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник

15:14 10.03.2020 (обновлено: 16:38 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВерующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Меры, предпринимаемые израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня), сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
По словам собеседника агентства, во вторник в полиции Израиля должно было состояться совещание, посвященное организации церемонии схождения Благодатного огня, на которую прибывают десятки тысяч христианских паломников из разных стран, в том числе из России. Однако совещание было отменено в связи с угрозой распространения коронавируса. По мнению источника, сама церемония, связанная с Благодатным огнем, может попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания распространения COVID-19.
Как заявили РИА Новости в полиции Израиля, решение по церемонии схождения Благодатного огня в Великую Субботу в иерусалимском Храме Гроба пока не принято.
"Согласно существующим правилам, мероприятия, насчитывающие 5 тысяч участников и более, отменены. Эти ограничения действуют до 23 марта, посмотрим, что будет дальше", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи. В этом году Великая Суббота - день, предшествующий Пасхе - выпадает на 18 апреля.
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Религия и мировоззрениеТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеИзраиль
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