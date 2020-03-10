Церемония схождения Благодатного огня под вопросом, сообщил источник

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Меры, предпринимаемые израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня), сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.

По словам собеседника агентства, во вторник в полиции Израиля должно было состояться совещание, посвященное организации церемонии схождения Благодатного огня, на которую прибывают десятки тысяч христианских паломников из разных стран, в том числе из России. Однако совещание было отменено в связи с угрозой распространения коронавируса. По мнению источника, сама церемония, связанная с Благодатным огнем, может попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания распространения COVID-19.

Как заявили РИА Новости в полиции Израиля, решение по церемонии схождения Благодатного огня в Великую Субботу в иерусалимском Храме Гроба пока не принято.

"Согласно существующим правилам, мероприятия, насчитывающие 5 тысяч участников и более, отменены. Эти ограничения действуют до 23 марта, посмотрим, что будет дальше", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.