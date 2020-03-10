Эксперт оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ

"Если в СНВ-3 будет включено российское перспективное вооружение, то тогда будет справедливо договариваться о внесении целой линейки американского вооружения, уже принятого на вооружение и разрабатываемого. В первую очередь необходимо ввести ограничение на использование крылатых ракет морского базирования типа Tomahawk и недавно отработанную ее версию наземного базирования. Это дает право поднять тему о противоракетной обороне США - не только стратегической, но и той, которая развернута в Европе. Также необходимо договориться о неразмещении в космосе различных ударных систем, в том числе обычных ракет, кинетического и лазерного оружия. Несомненно, нужно обсуждать все американские виды вооружения, которые у них находятся в разных степенях готовности", - сказал Евсеев.