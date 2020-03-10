Секретариат ОБСЕ частично перешел на онлайн-работу из-за коронавируса

"Секретариат ОБСЕ частично тоже пользуется уже механизмами онлайн-режима работы, все эти ограничения вносят свои коррективы в нашу деятельность, но не остановят те процессы и выполнение тех задач, которые поставлены действующим председательством и согласованы государствами-участниками", - сказал Лукашевич в ходе видеомоста, организованного в МИА "Россия сегодня".