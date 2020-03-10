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Секретариат ОБСЕ частично перешел на онлайн-работу из-за коронавируса
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РИА Новости

Секретариат ОБСЕ частично перешел на онлайн-работу из-за коронавируса

15:10 10.03.2020
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Распространение коронавируса в Австрии внесло коррективы в работу секретариата ОБСЕ, ряд мероприятий проводятся в онлайн-режиме, рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, распространение коронавируса в Австрии "серьезно начинает ограничивать возможности проведения крупных мероприятий".
"Секретариат ОБСЕ частично тоже пользуется уже механизмами онлайн-режима работы, все эти ограничения вносят свои коррективы в нашу деятельность, но не остановят те процессы и выполнение тех задач, которые поставлены действующим председательством и согласованы государствами-участниками", - сказал Лукашевич в ходе видеомоста, организованного в МИА "Россия сегодня".
Во вторник глава минздрава страны Рудольф Аншобер заявил, что Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило ранее министерство внутренних дел республики.
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