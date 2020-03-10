Постпред РФ при ОБСЕ рассказал о борьбе с "антироссийскими бациллами"

"Хотел сказать насчет антироссийских бацилл в европейском масштабе. К сожалению, они как коронавирус распространяются очень сильно, и пока противоядие им найти очень сложно. Но профессиональный разговор и наша искренняя попытка развернуть ситуацию в ОБСЕ в более конструктивное русло, найти те темы, которые объединяли бы нас, а не разъединяли, остается в повестке дня российской дипломатии", - сказал Лукашевич, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".