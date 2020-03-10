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Постпред РФ при ОБСЕ рассказал о борьбе с "антироссийскими бациллами"
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РИА Новости

Постпред РФ при ОБСЕ рассказал о борьбе с "антироссийскими бациллами"

15:06 10.03.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что "антироссийские бациллы" распространяются в масштабах, сравнимых с темпами заражения коронавирусом.
"Хотел сказать насчет антироссийских бацилл в европейском масштабе. К сожалению, они как коронавирус распространяются очень сильно, и пока противоядие им найти очень сложно. Но профессиональный разговор и наша искренняя попытка развернуть ситуацию в ОБСЕ в более конструктивное русло, найти те темы, которые объединяли бы нас, а не разъединяли, остается в повестке дня российской дипломатии", - сказал Лукашевич, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".
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