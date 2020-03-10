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Религия и мировоззрение
2020-03-10T15:06+0300
https://ria.ru/20200310/1568384841.html
Российским мусульманам рекомендовали избегать поцелуев и рукопожатий
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/74/1557387450_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_273e1ece32d1c23556475cc921304ca4.jpg
РИА Новости

Российским мусульманам рекомендовали избегать поцелуев и рукопожатий

15:05 10.03.2020 (обновлено: 15:06 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верующим мусульманам следует избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, а также воздержаться от паломничества заграницу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится, сказано в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).
"Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. При пребывании в местах скопления людей старайтесь носить медицинскую маску. До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама", - говорится в публикации.
Авторы обращения напоминают, что верующим необходимо рассказать родителям и детям о необходимых мерах предосторожности и "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей в связи с распространением вируса.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрение
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