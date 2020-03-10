Российским мусульманам рекомендовали избегать поцелуев и рукопожатий

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верующим мусульманам следует избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, а также воздержаться от паломничества заграницу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится, сказано в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).
"Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. При пребывании в местах скопления людей старайтесь носить медицинскую маску. До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама", - говорится в публикации.
Авторы обращения напоминают, что верующим необходимо рассказать родителям и детям о необходимых мерах предосторожности и "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей в связи с распространением вируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. В мире им заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. В России было зарегистрировано 20 случаев заражения инфекцией.