Российским мусульманам рекомендовали избегать поцелуев и рукопожатий

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верующим мусульманам следует избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, а также воздержаться от паломничества заграницу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится, сказано в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).

"Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. При пребывании в местах скопления людей старайтесь носить медицинскую маску. До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама", - говорится в публикации.

Авторы обращения напоминают, что верующим необходимо рассказать родителям и детям о необходимых мерах предосторожности и "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей в связи с распространением вируса.