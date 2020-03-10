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В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек
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РИА Новости

В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек

15:02 10.03.2020 (обновлено: 15:04 10.03.2020)
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.
"Мы сегодня приняли решение, что отменяем до начала апреля все мероприятия на открытом воздухе при участии более 500 человек и все мероприятия в помещении с более чем 100 участниками", - заявил Аншобер на совместной пресс-конференции с канцлером Себастьяном Курцем и главой МВД Карлом Нехаммером.
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"Я знаю, что это серьезный шаг", - добавил министр.
По его словам, ранее некоторые организаторы добровольно отменяли мероприятия, чтобы избежать рисков, но теперь есть обязывающее регулирование этого вопроса для всех австрийцев. Он отметил, что в связи с эпидемией гражданам придется изменить стиль повседневной жизни и сократить социальные контакты.
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Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам Курца, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Однако они требуют тщательной подготовки, так как усилят нагрузку на родителей.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте ведомства канцлера Австрии.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило ранее министерство внутренних дел республики.
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