Суд отправил в психбольницу москвича, убившего соседа в 2018 году

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд отправил в психбольницу москвича, который в мае 2018 года убил соседа и взял в заложники его жену и ребенка, об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
"Судом принято решение о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.
Добавляется, что стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину лицом, нуждающимся в принудительном лечении.