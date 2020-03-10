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Суд отправил в психбольницу москвича, убившего соседа в 2018 году
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РИА Новости

Суд отправил в психбольницу москвича, убившего соседа в 2018 году

14:58 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд отправил в психбольницу москвича, который в мае 2018 года убил соседа и взял в заложники его жену и ребенка, об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
"Судом принято решение о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.
Добавляется, что стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину лицом, нуждающимся в принудительном лечении.
Полиция
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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