Карелин оценил предложение Терешковой о президентских сроках

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложение депутата Госдумы от "Единой России" Валентины Терешковой о снятии ограничения на президентские сроки после принятия поправки в Конституцию требует больших консультаций не только с фракциями нижней палаты, заявил депутат Госдумы Александр Карелин.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных выборах в Госдуму. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник. Позже Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
"Мое предложение - оно более коротко, более просто, более однозначно. То, что предложила Валентина Владимировна, - это более сложное предложение, имеющее более сложные последствия, и более широкий круг консультаций должен пройти, потому что в случае одобрения на общероссийском голосовании поправок в Конституцию, чтобы пойти на досрочные выборы, нужно всего лишь две трети, а чтобы обсуждать, о чем говорит Валентина Владимировна - нужно намного больше консультаций не только с лидерами фракций, партий. Здесь более сложный процесс", - сказал Карелин в эфире телеканала "Россия 24".