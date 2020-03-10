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Карелин оценил предложение Терешковой о президентских сроках
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РИА Новости

Карелин оценил предложение Терешковой о президентских сроках

14:57 10.03.2020 (обновлено: 15:01 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Карелин
Александр Карелин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Александр Карелин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложение депутата Госдумы от "Единой России" Валентины Терешковой о снятии ограничения на президентские сроки после принятия поправки в Конституцию требует больших консультаций не только с фракциями нижней палаты, заявил депутат Госдумы Александр Карелин.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных выборах в Госдуму. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник. Позже Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
"Мое предложение - оно более коротко, более просто, более однозначно. То, что предложила Валентина Владимировна, - это более сложное предложение, имеющее более сложные последствия, и более широкий круг консультаций должен пройти, потому что в случае одобрения на общероссийском голосовании поправок в Конституцию, чтобы пойти на досрочные выборы, нужно всего лишь две трети, а чтобы обсуждать, о чем говорит Валентина Владимировна - нужно намного больше консультаций не только с лидерами фракций, партий. Здесь более сложный процесс", - сказал Карелин в эфире телеканала "Россия 24".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Вчера, 14:27
Яровая поддержала предложение Терешковой о президентских сроках
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Александр КарелинКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинПолитика
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