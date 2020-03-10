Клишас прокомментировал поправки по президентским срокам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все необходимые конституционные полномочия для принятия инициированных депутатами Валентиной Терешковой и Александром Карелиным поправок в конституцию есть, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по предложениям депутатов Карелина и Терешковой у Думы есть. Решение должны принять депутаты и внести соответствующие изменения в проект закона о поправке", - сказал он РИА Новости.
Ранее во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Терешкова позднее предложила снять ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в конституцию