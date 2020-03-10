Лукашевич заявил, что Киев саботирует решения "нормандской четверки"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев пытается саботировать выполнение решений парижского саммита "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Украинская сторона занимается последние годы прямым саботажем, включая и последние решения парижского саммита. Мы в постоянном совете, по крайней мере, Российская Федерация, постоянно пытается выйти на серьезное обсуждение тех проблем, которые возникли при реализации парижского пакета, в том числе, конечно, и в более широком смысле (выполнения) Комплекса мер, который не просто политическая декларация лидеров, а одобренное СБ ООН решение", - сказал Лукашевич в ходе видеомоста, организованного в МИА "Россия сегодня".
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"Все отговорки украинцев о том, что надо бы немного более "творчески" посмотреть на реализацию этого комплекса, что-то подправить, а может, даже в целом посмотреть на возможность реализации какого-то нового документа - все очень тревожные симптомы", - отметил Лукашевич.
Постпред РФ отметил, что "с точки зрения разведения сил и средств на трех дополнительных участках (на линии соприкосновения) тоже ничего не получается в контактной группе по вине украинских переговорщиков".
"Казалось бы, обмен предложениями по таким участкам уже происходил, и мы давно ожидали, что такое решение в контактной группе будет принято, потому что сроки, утвержденные на парижском саммите, очень жесткие - до конца марта разведение должно произойти и миссия ОБСЕ должна верифицировать. Сейчас середина марта, а воз и ныне там. При каждой возможности мы обращаем внимание коллег, что такие решения и обязательства нужно выполнять в полной мере и давить на ту сторону, которая по каким-то своим внутренним проблемам не может решиться на согласование параметров в контактной группе. Буксует не только выполнение парижских поручений, но и буксует весь процесс в контактной группе. Вызывает большие опасения то, какие тенденции возьмут верх", - добавил Лукашевич.
Он отметил, что при такой динамике работы в контактной группе "с большим трудом верится, что до конца марта удастся все согласовать и реализовать на месте и позволить миссии ОБСЕ сертифицировать процесс".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.