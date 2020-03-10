Лукашевич заявил, что Киев саботирует решения "нормандской четверки"

"Все отговорки украинцев о том, что надо бы немного более "творчески" посмотреть на реализацию этого комплекса, что-то подправить, а может, даже в целом посмотреть на возможность реализации какого-то нового документа - все очень тревожные симптомы", - отметил Лукашевич.

"Казалось бы, обмен предложениями по таким участкам уже происходил, и мы давно ожидали, что такое решение в контактной группе будет принято, потому что сроки, утвержденные на парижском саммите, очень жесткие - до конца марта разведение должно произойти и миссия ОБСЕ должна верифицировать. Сейчас середина марта, а воз и ныне там. При каждой возможности мы обращаем внимание коллег, что такие решения и обязательства нужно выполнять в полной мере и давить на ту сторону, которая по каким-то своим внутренним проблемам не может решиться на согласование параметров в контактной группе. Буксует не только выполнение парижских поручений, но и буксует весь процесс в контактной группе. Вызывает большие опасения то, какие тенденции возьмут верх", - добавил Лукашевич.