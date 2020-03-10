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Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом
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РИА Новости

Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом

14:53 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Проводивший тренинги в Европейском парламенте приглашенный коуч заболел коронавирусом, пишет во вторник европейская медиасеть EURACTIV со ссылкой на внутреннее письмо ЕП.
"Приглашенный коуч, который проводит тренинги для сотрудников Европарламента, получил положительные результаты на COVID-19", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
9 марта, 13:16
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Ранее президент Европарламента Давид Сассоли в связи с распространением коронавируса и мерами, принятыми в Европарламенте, решил после визита в Италию провести 14 дней на домашнем карантине.
Европейский парламент принял уже целый ряд профилактических мер, чтобы гарантировать работу депутатов и защитить их от эпидемии коронавируса. В частности, были сокращены визиты посетителей в здание ЕП, перенесены мероприятия и визиты делегаций с участием депутатов. Кроме того, сотрудникам парламенты было предложено внимательно следить за здоровьем, особенно после посещения стран, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Европарламент также перенес весеннюю пленарную сессию из Страсбурга в Брюссель и ограничил ее двумя днями вместо положенных четырех.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДавид СассолиЕвропарламентИталияВ мире
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