Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом

Европейский парламент принял уже целый ряд профилактических мер, чтобы гарантировать работу депутатов и защитить их от эпидемии коронавируса. В частности, были сокращены визиты посетителей в здание ЕП, перенесены мероприятия и визиты делегаций с участием депутатов. Кроме того, сотрудникам парламенты было предложено внимательно следить за здоровьем, особенно после посещения стран, где была зафиксирована вспышка коронавируса.